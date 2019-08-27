Бурить некому. Половина алтайского села живет без воды из-за истощенной скважины

Половина жителей села Рассвет в Романовском районе живут без воды с 21 августа, сообщает ГТРК «Алтай». Власти района готовят документы для новой скважины, но бурить ее некому.

Центральное водоснабжение в селе отключили 21 августа из-за истощения скважины, прослужившей 12 лет. Без воды школа, ФАП и 113 домов, в которых проживает более 200 человек.

В сельсовете заявляют, что центральное водоснабжение в Рассвете восстановят не раньше 8 сентября. Пока жителям подвозят техническую воду. Сельчане, у которых есть собственные скважины, делятся водой с соседями.

Также отмечается, что бурить новую скважину после подготовки проектно-сметной документации будет некому, так как в районе нет нужных специалистов. Их ищут в других территориях.

В июне сообщалось, что жители частного сектора на окраине Заринска с ноября 2018 года живут без питьевой воды.