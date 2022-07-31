Бурные реки с плавающими автомобилями. Барнаульцы делятся в соцсетях жуткими последствиями «тропического» ливня

Поломанные деревья, бурлящие ливневки, автомобили, которым на время пришлось стать батискафами — после проливного дождя барнаульцы в соцсетях массово делились фото и видео с последствиями стихии.

После проливного дождя в Барнауле 30 июля

Фото и видео горожане присылали в паблик Barnaul 22.

По традиции, больше всего пострадала улица Попова на пересечении с Павловским трактом — здесь разлилось бескрайнее море. Правда, вместо кораблей там плавали машины — это хорошо видно на видео очевидца.

Дождем также затопило квартал «Невский», микрорайон «Лапландия», улицу Антона Петрова, на ул. Георгия Исакова повалило деревья.

В микрорайоне «Лапландия» строящаяся дорога превратилась в бурную реку — стихия подняла со дня канализационные трубы.

Напомним, что вчера в районе Попова чуть не пострадал ребенок — девочку унесло бурным течением реки прямо по дороге. Ситуацию проверяют СК и прокуратура региона.