Алтайские следком и прокуратура начали проверку после инцидента с унесенной потоком воды девочкой

СУ СК по Алтайскому краю организовали проверку после того, как в Барнауле девочку, переходившую затопившую дорогу, унесло течением.

Об этом пишет ТАСС.

Проверку также организовала и прокуратура Алтайского края.

«Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения», — сообщила также РИА «Новости» помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Происшествие случилось 30 июля на ул. Попова. Девочка переходила дорогу на светофоре, как ее внезапно унесло течением прямо по дороге — она чудом не оказалась под колесами автомобилей.

Ребенка из воды спасли трое мужчин, которые бросились ей на помощь.

Напомним, что на этом участке постоянно затапливает улицу. В частности, этим летом после подобных ливней Попова несколько раз перекрывали из-за подтопления.

Это случилось и 30 июля — из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.