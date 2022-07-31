31 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайские следком и прокуратура начали проверку после инцидента с унесенной потоком воды девочкой

СУ СК по Алтайскому краю организовали проверку после того, как в Барнауле девочку, переходившую затопившую дорогу, унесло течением.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Олеся Новикова, vk.com

Об этом пишет ТАСС.

Проверку также организовала и прокуратура Алтайского края.

«Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения», — сообщила также РИА «Новости» помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Происшествие случилось 30 июля на ул. Попова. Девочка переходила дорогу на светофоре, как ее внезапно унесло течением прямо по дороге — она чудом не оказалась под колесами автомобилей.

Ребенка из воды спасли трое мужчин, которые бросились ей на помощь.

Напомним, что на этом участке постоянно затапливает улицу. В частности, этим летом после подобных ливней Попова несколько раз перекрывали из-за подтопления.

Это случилось и 30 июля — из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость