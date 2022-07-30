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Жизнь

Из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле

30 июля специалисты «Автодорстроя» стали очищать проблемные участки ливневой канализации в Барнауле для ускорения спуска воды, сообщает мэрия города.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Инцидент Барнаул, vk.com

Дежурные бригады с началом ливня выехали для мониторинга проблемных участков и устранения засоров ливневых канализаций.

Рабочие убирали решетки, чтобы ускорить спуск воды.

Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Олеся Новикова, vk.com

На пересечении улиц А. Петрова и С. Западная, на ул. Юрина в районе остановки «Кардиоцентр «, на пересечении улиц А. Петрова и Островского, на ул. Попова на остановке «Озерная», на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, на пересечении улиц А. Петрова и Малахова было остановлено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что итальянской Венецией стала «столица мира» — Барнаул.

«На Попова утонули автомобили», «На пересечении улиц Сергея Семенова и 65 лет Победы затопило дорогу. Дождь не прекращается, — пишут очевидцы в местном паблике.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Инцидент Барнаул, vk.com

<На момент публикации новости движение автотранспорта восстановили.>

Между тем шквалистый ветер, ливень, гром и молнии, град спрогнозировали алтайские синоптики 30 июля

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