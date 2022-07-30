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Происшествия

Барнаульцы спасли девочку, унесенную течением во время ливня

Барнаул затопило после сильного ливня 30 июля.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле.
Инцидент Барнаул, vk.com

От стихийного бедствия едва не пострадала маленькая девочка, ее унесло течением, пишет «МИР 24». Поток воды едва не загнал ее под автомобиль.

Девочка переходила дорогу и попала в мощный поток воды, который начал относить ее к движущемуся автомобилю. Машина успела проехать до того, как ребенок оказался на середине проезжей части.

Но «течение» понесло девочку далее по автодороге, пишет РЕН.

По словам очевидцев, ниже по течению на парковке трое молодых людей поймали ребенка и спасли.

«Как же это было, правда, страшно видеть — как человека несёт в потоке воды. Тем более ребёнка. И, повторюсь, огромное спасибо тем мужчинам, которые ему помогли выбраться», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

С девочкой все в порядке, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что из-за «тропического ливня» на нескольких улицах остановили движение транспорта в Барнауле.

А итальянской Венецией стала «столица мира» — Барнаул.

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