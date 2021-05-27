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Жизнь

Буря на пороге. Мощный ветер, грозы и град ударят по Алтайскому краю в разгар жары

Шквалистый ветер, грозы, град и сильная жара ожидаются в Алтайском крае в четверг, 27 мая, предупреждает региональный Гидрометцентр.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

«В Алтайском крае днем 27 мая и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, дожди, местами сильные дожди, грозы, град», — говорится в сообщении синоптиков.

Днем в крае будет +25…+30 градусов, по югу местами до +35 градусов.

В Барнауле будет +28…+30 градусов, в конце дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Вместе с этим в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасностью.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что после сильной жары в Алтайском крае ожидаются заморозки на почве до -1 градуса.

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