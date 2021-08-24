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Жизнь

«Буряты» славянской внешности похитили 23 млн рублей у дочери легендарного летчика Чкалова

Трех жителей Бурятии задержали по подозрению в хищении крупной суммы денег у дочери советского летчика Валерия Чкалова, сообщает МВД РФ.

Подозреваемые в хищении денег у Ольги Чкаловой, дочери советского летчика.
Подозреваемые в хищении денег у Ольги Чкаловой, дочери советского летчика.
кадр из видео.

В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой. Она заявила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похитили более 23 млн рублей.

«Злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности кредитной организации внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги», — рассказали в ведомстве.

В итоге мошенники убедили женщину перевести все накопления на «надежный страховочный счет».

Через несколько месяцев оперативники вышли на след аферистов — трех жителей Бурятии задержали при поддержке Росгвардии, а после доставили в Москву.

«В ходе обысков изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — отметили в МВД.

Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы за «мошенничество организованной группой в особо крупном размере».

Ранее мошенники обокрали ветерана, которого Путин укрывал плащом на параде Победы. Преступников нашли очень быстро.

Валерий Чкалов — летчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

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