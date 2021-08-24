«Буряты» славянской внешности похитили 23 млн рублей у дочери легендарного летчика Чкалова

В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой. Она заявила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похитили более 23 млн рублей.
«Злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности кредитной организации внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги», — рассказали в ведомстве.
В итоге мошенники убедили женщину перевести все накопления на «надежный страховочный счет».
Через несколько месяцев оперативники вышли на след аферистов — трех жителей Бурятии задержали при поддержке Росгвардии, а после доставили в Москву.
«В ходе обысков изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — отметили в МВД.
Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы за «мошенничество организованной группой в особо крупном размере».
Ранее мошенники обокрали ветерана, которого Путин укрывал плащом на параде Победы. Преступников нашли очень быстро.
Валерий Чкалов — летчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.