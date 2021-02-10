Буряты смывают в унитазы кирпичи и пистолеты

Жители Улан-Удэ используют канализацию как мусоропровод и сами виноваты в 99% случаев засоров, сообщает « Байкал-daily » со ссылкой на комитет городского хозяйства.

из открытых источников в интернете

В мэрии отметили, что в январе городские коммунальные службы устранили уже свыше 250 засоров в сетях канализации.

Причем их количество, несмотря на аварии и разъяснительные работы, не уменьшается: в 2017 году — 1870, в 2018 году — 1925, в 2019 году — 1865.

«Смывают в унитазы полотенца, подгузники, строительный мусор, кирпичи, песок, твердые бытовые отходы и даже пистолеты», — отметили чиновники.

Статистические данные, подчеркнули в мэрии, показывают, что засоры составляют 99% от общего количества отказов функционирования канализационной сети.

Все это не только провоцирует засор, но и «приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а то и квартир, расположенных па первом этаже».

Ранее телеканал АТВ опубликовал в своем Instagram видео, которое сняли сотрудники улан-удэнского «Водоканала». Накануне они чистили забитую канализацию, в которой было все — от памперсов до пистолета.

«К сожалению, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. Помните, что канализация — это не выгребная яма, а достижение цивилизации», — отреагировали в комитете горхозяйства на возмущения местного «Водоканала».

Власти вновь напомнили жителям Улан-Удэ, что система канализации — не самоочищающаяся система и это нужно помнить всегда.

Также попросили уважать соседей, у которых в квартире могут появиться канализационные стоки, и уважать труд специалистов канализационного хозяйства.

Ранее жительница Пскова нашла крысу в унитазе и написала губернатору о своем испуге.