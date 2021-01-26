Россиянка нашла крысу в унитазе и написала о своем испуге губернатору

Женщина ночью решила сходить в туалет и увидела, как грызун вынырнул из унитаза. Напуганная россиянка оставила на сайте губернатора Псковской области жалобу.
«В четыре утра в моей квартире на четвертом этаже по улице Стахановская, 1, из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула. Мне плохо до сих пор, и я не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются? А если бы <крыса> в дом вошла, а сколько заразы на ней? У меня внуки маленькие, нам и так эпидемий хватает», — возмутилась женщина, упомянув, что она вменяемая и не пьяная.
Ответ на обращение написан от имени главы администрации Пскова — Александра Братчикова, пишет Lenta.ru.
Чиновник указал — в доме, где живет женщина, проводится ежемесячная дератизация подвальных помещений. Также там периодически прочищают систему водоотведения.
Ранее товарищ Путина — спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов — предложил заварить россиянам мусоропроводы, чтобы крысы не пищали.