Товарищ Путина предложил заварить россиянам мусоропроводы, чтобы крысы не пищали

Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов рассказал в интервью « Интерфаксу », как решить проблему с мусором в стране, чтобы не разводить антисанитарию и приобщиться к культуре.

Бывший руководитель администрации президента отметил, что на внедрение системы раздельного сбора мусора в странах Запада ушло 30 лет.

Поэтому, чтобы сократить этот срок и перестать сбрасывать все в один контейнер, Иванов предложил радикальный способ — заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах в стране.

«Если углубиться в проблему, следует отметить, что раздельный сбор мусора — это сложнейшая цепочка, и стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет как карточный домик. При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», — отметил спецпредставитель президента.

Однако, добавил Иванов, потребуется согласие жильцов, причем стопроцентное: «Хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и мусоропровод останется».

Почтовые ящики в подъезде № 6 девятиэтажки по улице Георгиева , 44 брошены у мусоропровода. Марина Кочнева

Иванов уточнил, что пока он настаивает на постепенном внедрении идеи «заваривания». Например, для начала в новостройках попросту исключить мусоропровод.

«Ведь все мусоропроводы — это еще и рассадник крыс и тараканов. И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — подчеркнул он

При этом недостаточно просто убрать. Необходимо одновременно создать «культурные» контейнерные площадки для раздельного сбора мусора — к каждому баку должен приезжать отдельный мусоровоз.

Стоит отметить, что инициатива не новая: ранее несколько общественных организаций предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах. Заплатят за это жильцы, но есть и плюсы.

А пока мусоропроводы «живые», напомним: платежи за вывоз мусора вырастут не в новогоднюю ночь, как ранее предполагалось, а в июле 2021 года.