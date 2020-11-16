Платежи за вывоз мусора вырастут не в новогоднюю ночь, а в июле 2021 года

Макрушин отметил, что тарифы на вывоз мусора повысят с 1 июля 2021 года, а не с 1 января, как планировали ранее.
«Сейчас проходит кампания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год. Тарифы будут повышаться с 1 июля», — рассказал он.
Замглавы РЭО также подчеркнул, что рост тарифов ограничат предельным индексом.
«Он будет идти с согласованным темпом, который в среднем по стране составляет 4%", — уточнил Макрушин.
Кстати, год назад — в ноябре 2019 года — замглавы Минприроды РФ Денис Храмов поведал, что в среднем «мусорный тариф» на человека составляет 90 рублей (для жителей многоквартирных домов).
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