Кто нагадил под елочкой. Почему ленточный бор под Барнаулом превращается в помойку

Пакетус обыкновенный, презервативус, горус гипсокартонус и другие — это виды мусора, широко распространенные в ленточном бору у Барнаула. Altapress.ru разбирался, кто должен убирать в лесу.

Что можно найти кроме грибов

Люди оставляют мусор после пикников, устраивают свалки бытовых или строительных отходов. «Какой только гадости не везут: и химические отходы находились, и части туш — такое наносит особенный вред природе, — рассказывает эколог Алексей Грибков. — Даже пластик, который, как считалось, непосредственно не влияет на здоровье человека, рассыпается на микрочастицы и попадает в воду и организмы».

Встречаются в бору и несанкционированные кладбища домашних животных — легальных в городе просто нет, а сожжение любимца в крематории стоит 3 тыс. рублей. Вот и тлеют на солнышке пластмассовые оградки на могилках Мурзиков и Рексов. А бывает, что Мурзики и сами гниют на поверхности — четыре года назад в бору ликвидировали свалку трупов животных.

Алексей Грибков,

эколог:

— В пределах города ленточный бор не просто грязный, это практически помойка. Бывают случаи, когда целенаправленно вывозят и выбрасывают мусор из частного сектора, а бывает, жидкие отходы выливают ассенизаторские машины. Мы все вместе загаживаем лес ударными темпами.

Откуда берутся комоды

Мусор появляется в лесу от банальной лени. С отходами в местах отдыха все предельно ясно — привезли, оставили, забыли. Но так было не всегда.

Мусор в ленточном бору. altapress.ru

Алексей Грибков,

эколог:

— Причина не в том, что население стало бессознательнее, просто раньше по-другому была устроена экономика. Например, в СССР молочные продукты отпускались в стеклянной таре или на розлив. Стекло обязательно сдавали — а куда девать? К тому же за него платили. Сейчас отрасль изменилась, пластиковая упаковка ничего не стоит и ее не принимают в таких объемах, системно. Люди бросают мусор, потому что не знают, куда его девать. Из-за этого пакеты и повисают на деревьях.

Также кучи мусора появляются от желания сэкономить. Или заработать. В перечень объектов, вывозимых регоператором, не входят крупногабаритные отходы, которые не помещаются в предназначенный для них контейнер (если он вообще есть). Это мебель, бытовая техника и прочее.

В контейнеры ТКО нельзя складывать любой строительный мусор, в том числе упаковочные материалы. Для утилизации крупногабаритных отходов и строительного мусора нужно заключать отдельный договор с регоператором (обо всем этом подробнее написано в постановлении правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156).

Намного быстрее и проще нанять службу «Увезем на полигон, честно-честно» на «Авито», заплатить за вывоз и утилизацию на полигоне. И после, с большой вероятностью, смотреть на свой мусор в ближайшем лесу и вспоминать о деньгах, пропавших в карманах дельцов.

А убирать кто будет?

Что касается свалок, убирает тот, кто «нагадил». Нарушителей лесные инспекторы буквально ловят за руку. По данным минприроды, в этом году в крае к ответственности были привлечены 34 гражданина, 38 должностных и три юридических лица.

Мусор. CCO

Справка Загрязнение лесов влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ в виде штрафа: — на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей (на защитных участках до 5 тыс. рублей);

— на должностные лица — 1−2 тыс. рублей (на защитных участках до 40 тыс. рублей);

— на юридические лица — 10−20 тыс. рублей (на защитных участках до 500 тыс. рублей).

Если полиция не нашла виновников, то лес за свой счет очищают арендаторы. Потому что по статье 616 ГК РФ арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, да и в договоре этот пункт обычно прописан. Если он не убирает, то это делает регоператор, а потом идет в суд взыскивать расходы.

А если намусорили на не арендованном участке, то за свалку отвечают органы местного самоуправления.

Уборка мусора в Ленточном бору Екатерина Скорых

В остальном уборка лесов — дело волонтеров. Устраиваются как классические субботники, которые организуют обычные горожане или министерства и предприятия, так и «Чистые игры» — это всероссийская акция по скоростной уборке территории с музыкой, конкурсами и соревнованием, кто больше и качественнее соберет. А бывают и одинокие сборщики, «герои без плащей».

Ольга Далгатова,

координатор общественной организации «Мусора.Больше.Нет»:

— Важнее всего в нашей работе — эковоспитание, чтобы человек понимал, что не нужно после себя оставлять мусор. Радует, что в Барнауле достаточно много людей, которые сами собираются и просто убирают. Они не создают посты: «Какие мы молодцы, сколько вторички собрали!» Просто садятся на велики и вывозят мусор.

Что нужно менять

Представители «Эко-Комплекса», регионального оператора, отмечают, что недобросовестные перевозчики, которые устраивают свалки в лесу, распространены, потому что лицензия на транспортирование отходов V класса не требуется. Проблему можно решить включением в норматив накопления пункт «иные отходы». То есть чтобы регоператор по одному договору вывозил и ТКО, и строительный, и крупногабаритный мусор.

Мусор в ленточном бору. altapress.ru

Под Рубцовском строится первый в крае мусоросортировочный комплекс. После сортировки металл, пластик, стекло и полиэтилен будут отправлять на переработку.

Алексей Грибков,

эколог: