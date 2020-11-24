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Жизнь

Бурятские авиакомпании два года летали без пассажиров и получали компенсации

В Бурятии проверяют две авиакомпании, которые за свои «пустые перелеты» получали бюджетные деньги, сообщает Восточно-Сибирское управление СКР на транспорте.

Самолет АН-28.
Самолет АН-28.
ССО.

По версии следствия, чиновники одного из районов Бурятии «необосновано расходовали бюджетные средства».

«С 2017 по 2019 годы двумя авиакомпаниями, работающими на местных воздушных линиях внутри муниципального образования, выполнялись авиарейсы без пассажиров либо с числом загрузки от одного до двух человек», — рассказали в ведомстве.

При этом авиакомпании получали компенсации — более 300 тыс. рублей.

В СК отметили, что «в ряде случаев при выполнении авиарейсов с нулевым числом пассажиров авиаперевозчик фактически не понес расходов на выполнение перевозки».

Ранее в Забайкалье губернатор улетел на чужом самолете, оставив в аэропорту пассажиров этого рейса. Однако позже в правительстве опровергли инцидент.

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