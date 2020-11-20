Губернатор улетел на чужом самолете, оставив в аэропорту пассажиров этого рейса

Один из пассажиров рассказал изданию, что изначально им сообщили, что рейс из Читы отложили по техническим причинам, однако позже выяснилось, что на самолете улетел губернатор.
В итоге около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолет, который вылетел к ним из Иркутска.
В справочной аэропорта изданию подтвердили, что вылет отложили. В правительстве региона пояснили, что Осипов улетел с рабочей поездкой.
«Руководитель края осмотрит дороги муниципалитета, объекты культуры и образования, проверит работу центральной районной больницы в период пандемии», — оправдались власти.
Кроме того, глава региона запланировал осмотреть аэропорт в селе Чара, куда, собственно, и хотели попасть пассажиры.
Более того, в рамках рабочей поездки Осипов обсудит социально-экономическое развитие Каларского района — и это также напрямую касается «брошенных» пассажиров.
Примечательно, что все-таки губернатор и обычные люди направлялись в одно и то же место, но в итоге улетели разными самолетами.
Ранее 18-летняя девушка после смерти дяди записала «ковидное рэп-обращение» к губернатору Омской области, который «улетел в Москву лечиться».
Обновлено в 18:08
Издание сообщило, что после публикации новости в авиакомпании «Ангара» рассказали, что рейс задержали из-за неисправности самолета, а утром вылетел другой чартерный рейс. В пресс-службе краевого правительства добавили, что «губернатор края Александр Осипов ни в коем случае не мог быть причиной того, что кто-то из пассажиров вылетел в Чару несвоевременно».