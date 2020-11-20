Губернатор улетел на чужом самолете, оставив в аэропорту пассажиров этого рейса

Один из пассажиров рассказал изданию, что изначально им сообщили, что рейс из Читы отложили по техническим причинам, однако позже выяснилось, что на самолете улетел губернатор.

В итоге около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолет, который вылетел к ним из Иркутска.

В справочной аэропорта изданию подтвердили, что вылет отложили. В правительстве региона пояснили, что Осипов улетел с рабочей поездкой.

«Руководитель края осмотрит дороги муниципалитета, объекты культуры и образования, проверит работу центральной районной больницы в период пандемии», — оправдались власти.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. kremlin.ru

Кроме того, глава региона запланировал осмотреть аэропорт в селе Чара, куда, собственно, и хотели попасть пассажиры.

Более того, в рамках рабочей поездки Осипов обсудит социально-экономическое развитие Каларского района — и это также напрямую касается «брошенных» пассажиров.

Примечательно, что все-таки губернатор и обычные люди направлялись в одно и то же место, но в итоге улетели разными самолетами.

Ранее 18-летняя девушка после смерти дяди записала «ковидное рэп-обращение» к губернатору Омской области, который «улетел в Москву лечиться».