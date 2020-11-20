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Жизнь

Губернатор улетел на чужом самолете, оставив в аэропорту пассажиров этого рейса

Около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолет, поскольку их рейс отложили из-за губернатора Забайкалья Александра Осипова, сообщает «Чита.Ру».

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Один из пассажиров рассказал изданию, что изначально им сообщили, что рейс из Читы отложили по техническим причинам, однако позже выяснилось, что на самолете улетел губернатор.

В итоге около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолет, который вылетел к ним из Иркутска.

В справочной аэропорта изданию подтвердили, что вылет отложили. В правительстве региона пояснили, что Осипов улетел с рабочей поездкой.

«Руководитель края осмотрит дороги муниципалитета, объекты культуры и образования, проверит работу центральной районной больницы в период пандемии», — оправдались власти.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
kremlin.ru

Кроме того, глава региона запланировал осмотреть аэропорт в селе Чара, куда, собственно, и хотели попасть пассажиры.

Более того, в рамках рабочей поездки Осипов обсудит социально-экономическое развитие Каларского района — и это также напрямую касается «брошенных» пассажиров.

Примечательно, что все-таки губернатор и обычные люди направлялись в одно и то же место, но в итоге улетели разными самолетами.

Ранее 18-летняя девушка после смерти дяди записала «ковидное рэп-обращение» к губернатору Омской области, который «улетел в Москву лечиться».

Обновлено в 18:08

Издание сообщило, что после публикации новости в авиакомпании «Ангара» рассказали, что рейс задержали из-за неисправности самолета, а утром вылетел другой чартерный рейс. В пресс-службе краевого правительства добавили, что «губернатор края Александр Осипов ни в коем случае не мог быть причиной того, что кто-то из пассажиров вылетел в Чару несвоевременно».

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