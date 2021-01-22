Бурятских врачей, сделавших из ребенка умственно отсталого инвалида, осудили на 2 млн рублей

В Бурятии родители 14-летнего мальчика засудили врачей, которые неправильно поставили ребенку несколько диагнозов, пишет газета «Номер один» .

На момент заболевания Ване было 10 лет. Его мама, Александра Спирина, обратилась в Прибайкальскую больницу 1 октября 2016 года — у сына отекли обе руки.

«Врач педиатр поставила диагноз „острый бронхит“ и „острый гастрит“. Дополнительный диагноз — „аллергия на полынь“. Ребенка госпитализировали в детское отделение Прибайкальской ЦРБ на обследование», — рассказала женщина.

С каждым днем состояние Вани ухудшалось. Мама попросила срочно провести УЗИ внутренних органов, однако в больнице ей отказали.

Тогда женщина повезла сына в частную клинику, где врачи поставили новый диагноз — «острый нефротический синдром».

В нефрологическом отделении Детской республиканской клинической больницы выяснили, что именно этот диагноз и был единственно верным.

Врачи. Пандемия ССО.

У мальчика появились серьезные проблемы с почками. То есть все три диагноза, поставленные в районной больнице, — ошибочные.

«Но и в Детской республиканской клинической больнице с лечением не все было так гладко. У Вани начались сильные головные боли. Он ночью несколько раз звонил матери, жалуясь на сильную головную боль. Женщине ложиться вместе с сыном запретили, ссылаясь на то, что мальчик уже взрослый», — пишет газета.

Утром медики выяснили, что у ребенка было повышенное давление, а позже и вовсе узнали, что мальчик пережил инсульт — когда у Вани начались судороги и он впал в кому.

Очнулся мальчик на пятый день и никого не узнавал. Он забыл всю школьную программу и вообще «заново родился» — памперсы, еда с ложечки, азбука.

Сегодня Ване 14 лет, но по интеллекту его уровень развития — не более семи лет. Матери приходится круглосуточно находиться рядом с подростком.

«Фабрика детской игрушки» Анна Зайкова

На суде пришлось доказывать, что мальчик находится в плохом состоянии именно из-за действий медиков, поставивших неверные диагнозы и халатно отнесшихся к пациенту.

Сами медики заявили, что Ваня еще до больницы серьезно болел, а также выдвигали теории насчет нанесенных ребенку травм в семье. Однако это опровергла специальная медэкспертиза.

Эксперты заявили, что мальчик был абсолютно здоров, а его инвалидность — последствие неправильного лечения. Суд обязал выплатить пострадавшим 2 млн рублей за моральный ущерб.

«Причем суд первой инстанции присудил 4 млн. Но затем Верховный суд Бурятии снизил сумму до 2 млн. На мой взгляд, мотивы для снижения денежной компенсации были, скорее, не юридические, а политические. Сказалась ситуация с пандемией, из-за чего доходы медучреждений снизились, а расходы увеличились», — отметил адвокат Юрий Саляхудинов, представлявший интересы семьи.

Кроме того, как он считает, другие родители таких же маленьких детей, пострадавших от халатности врачей, могут тоже начать требовать 4 млн рублей.

Ранее жительница Кузбасса за смерть отца отсудила у трех больниц 500 тысяч рублей.