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Жизнь

Бурятских врачей, сделавших из ребенка умственно отсталого инвалида, осудили на 2 млн рублей

В Бурятии родители 14-летнего мальчика засудили врачей, которые неправильно поставили ребенку несколько диагнозов, пишет газета «Номер один».

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

На момент заболевания Ване было 10 лет. Его мама, Александра Спирина, обратилась в Прибайкальскую больницу 1 октября 2016 года — у сына отекли обе руки.

«Врач педиатр поставила диагноз „острый бронхит“ и „острый гастрит“. Дополнительный диагноз — „аллергия на полынь“. Ребенка госпитализировали в детское отделение Прибайкальской ЦРБ на обследование», — рассказала женщина.

С каждым днем состояние Вани ухудшалось. Мама попросила срочно провести УЗИ внутренних органов, однако в больнице ей отказали.

Тогда женщина повезла сына в частную клинику, где врачи поставили новый диагноз — «острый нефротический синдром».

В нефрологическом отделении Детской республиканской клинической больницы выяснили, что именно этот диагноз и был единственно верным.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

У мальчика появились серьезные проблемы с почками. То есть все три диагноза, поставленные в районной больнице, — ошибочные.

«Но и в Детской республиканской клинической больнице с лечением не все было так гладко. У Вани начались сильные головные боли. Он ночью несколько раз звонил матери, жалуясь на сильную головную боль. Женщине ложиться вместе с сыном запретили, ссылаясь на то, что мальчик уже взрослый», — пишет газета.

Утром медики выяснили, что у ребенка было повышенное давление, а позже и вовсе узнали, что мальчик пережил инсульт — когда у Вани начались судороги и он впал в кому.

Очнулся мальчик на пятый день и никого не узнавал. Он забыл всю школьную программу и вообще «заново родился» — памперсы, еда с ложечки, азбука.

Сегодня Ване 14 лет, но по интеллекту его уровень развития — не более семи лет. Матери приходится круглосуточно находиться рядом с подростком.

«Фабрика детской игрушки»
«Фабрика детской игрушки»
Анна Зайкова

На суде пришлось доказывать, что мальчик находится в плохом состоянии именно из-за действий медиков, поставивших неверные диагнозы и халатно отнесшихся к пациенту.

Сами медики заявили, что Ваня еще до больницы серьезно болел, а также выдвигали теории насчет нанесенных ребенку травм в семье. Однако это опровергла специальная медэкспертиза.

Эксперты заявили, что мальчик был абсолютно здоров, а его инвалидность — последствие неправильного лечения. Суд обязал выплатить пострадавшим 2 млн рублей за моральный ущерб.

«Причем суд первой инстанции присудил 4 млн. Но затем Верховный суд Бурятии снизил сумму до 2 млн. На мой взгляд, мотивы для снижения денежной компенсации были, скорее, не юридические, а политические. Сказалась ситуация с пандемией, из-за чего доходы медучреждений снизились, а расходы увеличились», — отметил адвокат Юрий Саляхудинов, представлявший интересы семьи.

Кроме того, как он считает, другие родители таких же маленьких детей, пострадавших от халатности врачей, могут тоже начать требовать 4 млн рублей.

Ранее жительница Кузбасса за смерть отца отсудила у трех больниц 500 тысяч рублей.

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