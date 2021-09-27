27 сентября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бутылками с кипятком обогреваются жители Славгорода из-за холода в квартирах

В Славгороде в квартирах мерзнут жители пяти многоквартирных домов на улице Володарского, сообщают «Вести-Алтай».

В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно.
В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно.
скрин с видео Алтайского телевидения

Жители пяти домов почти неделю жалуются коммунальщикам на холод в квартирах, а те обещают запустить тепло.

По словам пенсионерки Светланы Давыденко, обращения в администрацию города тоже не помогают решить проблему.

«Позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу Славгорода, спросила, есть ли у них хоть какое-то влияние на управляющие компании. Мне в ответ: „А вы им звонили, а вы к ним ходили?“ Но неужели это и так не ясно, что отопление должны дать, ведь отопительный сезон уже начался. Вечером, перед тем как лечь спать, грею постель пластиковыми бутылками с кипятком, потом уже ложусь», — рассказала женщина.

Дома обслуживает управляющая компания «Вершина». Там пояснили, что до выходных успели подключить к теплоснабжению лишь часть домов.

В понедельник, 27 сентября, работу продолжили. Пообещали, что к вечеру потеплеет в квартирах на улице Володарского.

Напомним, если кто еще не в курсе: с 1 октября, в первый месяц после выборов, подорожают на 12% отопление и горячая вода в Барнауле.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость