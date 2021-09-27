Бутылками с кипятком обогреваются жители Славгорода из-за холода в квартирах

В Славгороде в квартирах мерзнут жители пяти многоквартирных домов на улице Володарского, сообщают « Вести-Алтай ».

В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно.

Жители пяти домов почти неделю жалуются коммунальщикам на холод в квартирах, а те обещают запустить тепло.

По словам пенсионерки Светланы Давыденко, обращения в администрацию города тоже не помогают решить проблему.

«Позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу Славгорода, спросила, есть ли у них хоть какое-то влияние на управляющие компании. Мне в ответ: „А вы им звонили, а вы к ним ходили?“ Но неужели это и так не ясно, что отопление должны дать, ведь отопительный сезон уже начался. Вечером, перед тем как лечь спать, грею постель пластиковыми бутылками с кипятком, потом уже ложусь», — рассказала женщина.

Дома обслуживает управляющая компания «Вершина». Там пояснили, что до выходных успели подключить к теплоснабжению лишь часть домов.

В понедельник, 27 сентября, работу продолжили. Пообещали, что к вечеру потеплеет в квартирах на улице Володарского.

Напомним, если кто еще не в курсе: с 1 октября, в первый месяц после выборов, подорожают на 12% отопление и горячая вода в Барнауле.