Буйство красок и красоток, собачки, коровки и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru

Немного вспомним, как было хорошо в мае. Начали цвести яблони и кусты сирени, щечки прохожих становились розовыми от яркого солнца, а в праздники на небе распускались бутоны салютов. Всем этим фотокорреспонденты altapress.ru Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева делятся с вами в фотоподборке ушедшей весны.