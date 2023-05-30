В Барнауле расцвела сирень — фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле зацвела сирень. Корреспондент altapress.ru погулял по городу и сфотографировал распустившиеся цветы.

Нежный сиреневые цветы можно увидеть во всем городе. Они радуют глаз и напоминают барнаульцам о приближающемся лете.

Обычно цветение кустарника приходится на конец мая или начало июня. Этот год в Барнауле не стал исключением.

Помимо сирени в Барнауле активно цветут и другие растения: тюльпаны и яблони.

Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова

Ранее юрист предупредил об уголовной ответственности за сорванную сирень. Несмотря на их привлекательный вид, за порчу городского растения грозит крупный штраф.