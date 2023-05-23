Юрист предупредил об уголовной ответственности за сорванную сирень

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что срыв или обламывание растений в парковых зонах и на чужих территориях расценивается как административное правонарушение.

Она также добавила, что сирень в городских парках высаживают органы власти. За подобное деяние можно получить штраф в размере от 3,5 до 4 тыс. рублей.

Кроме того, если кустарник уничтожили полностью, то штраф составит от 4 до 4,5 тыс. рублей.

Юрист Денис Никитин напомнил, что если стоимость сорванных или выкопанных цветов составит меньше 2,5 тыс. рублей, то деяние расценят как административное правонарушение.

Если в течение года гражданин совершит аналогичную кражу, то его ждет уголовное наказание по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию" (158.1 УК РФ).

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