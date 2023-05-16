Устойчивы к низким температурам горох, бобовые, сельдерей, чеснок, пастернак, а также морковь, редис, капуста, хрен, шпинат, лук, ревень и щавель. Они могут пережить похолодание до -5 градусов без последствий.
Привыкли к майским холодам плодовые деревья и кустарники алтайских сортов: яблоня, вишня, облепиха, малина, земляника, груша. А вот европейские сорта этих деревьев переносят заморозки гораздо хуже.
Категорически не выносят холода помидоры, баклажаны и перцы. Также плохо переносят заморозки виноград, крыжовник и голубика.
Из плодовых деревьев теплолюбивыми остаются абрикосы, яблони, слива и вишня.
Эксперты рекомендуют не высаживать растения в открытый грунт до 10 июня.
Наиболее эффективным средством защиты от заморозков будет укрывание. Идеально подойдет особый нетканый материал, который пропускает ультрафиолет и влагу и спасает культуры от низких температур.
Также можно использовать подручные средства: коробки из плотного картона, стеклянную тару, пластиковые бутылки и ведерки.
Эксперты советуют накрывать растения осторожно, чтобы укрывной материал не контактировал с листиками и верхушками растений.
Посадки согреют в холодные ночи самодельные грелки. Садоводы используют бутылки с водой или обычные булыжники. Их раскладывают рядом с растениями в теплый день. Потом они будут отдавать накопленное тепло ночью.
Также растения выручат подкормки. Хорошо подойдут растворы удобрений с высоким содержанием калия, фосфора. Растения поливают под корень за 10-11 часов до того, как ударит мороз.
В период пика заморозка садоводы прибегают к экстренным методам - орошению и окуриванию.
В первом случае, растения орошают из лейки или шлангом – распылителем за несколько часов до заморозков. Влага начинает активно испаряться, а воздух - разогреваться, не позволяя холоду опуститься к корням растений.