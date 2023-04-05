Дачный сезон все ближе, а значит, скоро придется засаживать грядки. Если вы еще не успели посадить рассаду, то у вас есть последний шанс. Altapress.ru рассказывает, какие овощи можно посадить в апреле.

Помидоры

Для апрельской рассады подойдут детерминантные сорта помидоров. Для них характерен ограниченный рост — около 50−60 см в высоту. Такие помидоры не требуют пасынкования, при этом они плодоносят только один раз.

Для рассады томатов в грунте делают бороздку глубиной около 1 см. Расстояние между бороздками — не менее 3 см. В них кладут семена на расстоянии 1−2 см. Сверху засыпают грунтом и прихлопывают.

Томаты садят в середине апреля. Всходы должны появиться на 4−5-е сутки.

Лунный календарь Благоприятные дни для посева томатов в апреле — 11, 17, 18, 25, 26, 27-е. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20-е.

В Сибири в открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, когда отступит угроза заморозков.

Помидоры. Овощи. СС0

Огурцы

Если вы собираетесь садить огурцы сразу в огороде в начале июня, то рассадой следует заняться в конце апреля.

Возраст огуречной рассады должен составлять 30−40 дней. Слишком старое или молодое растение не даст урожай.

Огурцы лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, чтобы потом не мучиться с их рассаживанием.

Грунт должен быть очень рыхлым с добавлением суперфосфата двойного. Семена садят на глубину не более 0,5 см. Требуется высокая температура на всходах в +22… +25 градусов.

Лунный календарь Благоприятные дни в апреле — 11, 17, 18, 25, 26, 27-го, в мае — 7, 14, 23, 24, 25-го. Неблагоприятные дни в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Семена огурцов прорастают очень быстро. Обычно к третьему дню уже появляется росток.

Огурцы. freepik.com/KamranAydinov

Капуста

Различные виды капусты садят в разные виды. Так, цветную капусту, брокколи, кольраби сеют во второй декаде апреля. В это же время можно посадить белокочанную капусту на салаты.

А вот капусту для квашения садят позже — с 20 апреля по 1 мая. Так овощ точно не перерастет и не лопнет.

Лунный календарь Благоприятные дни в апреле — 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27-го, в мае — 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25-го.

Семена капусты сеют на глубину примерно в 0,5 см. Температура должна быть не ниже +20 градусов. В зависимости от сорта сеянцы появятся на 4−10-й день.

Капуста , овощи , продукты. СС0

Кабачки и тыквы

Кабачки и тыква довольно быстро развиваются. На 30-й день они уже считаются взрослыми. Потому дату посева для рассады стоит рассчитывать, в зависимости от даты высадки в грунт.

Обычно тыквы и кабачки сеют с конца апреля. Их высаживают в огород после того, как прошли все внезапные морозы.

Лунный календарь Благоприятные дни в апреле — 11, 17, 18, 25, 26, 27, в мае — 7, 14, 23, 24, 25. Неблагоприятные дни в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Кабачок. Забор. Огород СС0

Апрельские цветы

Помимо овощей стоит задуматься о главном украшении дачи — цветах. В апреле сеют астры и бархатцы.

Ко времени высадки на постоянное место возраст рассады должен быть 45−60 дней.

Астры садят в специальный грунт без навоза, обработанный триходермином. Цветы сеют на глубину не более 0,5 см. Расстояние между бороздками — не менее 2 см.

Лунный календарь Благоприятные дни в апреле — 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30-го, в мае — 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31-го. Неблагоприятные дни в апреле — 15, 19, 20-го, в мае — 12, 19, 26-го.

Сеянцы астр покажутся на 4−5-й день, бархатцев — на 7−8-й день.