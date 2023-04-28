Одуванчики, мята и кактусы. За какие растения дачники могут получить штраф

Согласно закону, владельцы дачных участков не должны допускать зарастания территории сорняками и ухудшения плодородия почв.
Дачникам, которые не уничтожают на участке сорняки, грозит штраф по ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
К числу запрещенных сорняков относятся:
- борщевик Сосновского;
- мята полевая;
- одуванчик лекарственный;
- подсолнечник сорно-полевой;
- мак-самосейка;
- овес пустой (овсюг);
- заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская.
Размер штрафа зависит от категории земель и региона, где расположена дача. Так, в Москве недобросовестным дачникам грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.
Согласно Земельному кодексу РФ, владелец участка должен защитить территорию от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.
За нарушение данного требования КоАП РФ предусматривает штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Помимо сорняков на участке может вырасти и совсем недоброжелательная растительность. Перечень запрещенных растений установлен постановлением правительства РФ
К ним относятся:
- банистериопсис каапи;
- голубой лотос;
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- диплоптерис кабрерана;
- ибога;
- кактус, содержащий мескалин;
- кокаиновый куст;
- конопля;
- мак снотворный;
- мимоза хостилис;
- митрагина прекрасная;
- психотрия зеленая;
- роза гавайская;
- шалфей предсказателей;
- эфедра.
Если на участке будет хотя бы один из перечисленных экземпляров, то дачник рискует получить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или же быть арестованным до 15 суток.
Специальное выращивание подобных растений расценивается как уголовное преступление. Согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Самое крупное наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет с ограничением свободы до двух лет.
Редкие виды грибов и растений, занесенных в Красную книгу, наоборот, срывать нельзя. Иначе можно также получить штраф.
Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект 6 апреля.
К ценным грибам относятся Грифола курчавая или гриб-баран, Cаркосома шаровидная, Лепиота древесинная, Вешенка семгово-соломенная, Мухоморы шишкообразный и Виттадини, Решеточник красный и другие.