Бузова приедет, но выступать не станет. Власти Алтайского края «поговорили» с пляжами Ярового

Певица Ольга Бузова, как и планировалось, приедет в Алтайский край, однако выступать в Яровом она не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

23 июля в Правительстве Алтайского края состоялась встреча с руководством пляжного комплекса «Малибу». Там обсуждалось проведение мероприятия с участием Ольги Бузовой.

Руководству комплекса разъяснили необходимость соблюдения требований и положений «коронавирусного» указа губернатора края.

По итогу беседы, руководство комплекса заверило, что певица, хоть и приедет в Яровое, концерт давать не будет. Ольга Бузова пообщается со своими поклонниками с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а также насладится природой на пляже.

Ранее в социальных сетях курорта Яровое появилась новость о концерте Ольги Бузовой на одном из популярных пляжей. Об этом событии организаторы сообщили за два дня до его проведения. Но, как оказалось, это не концерт. Руководство пляжа назвало это «музыкальным сопровождением в виде Ольги Бузовой».