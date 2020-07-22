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Жизнь

«Это не концерт!»: на курорте Яровое прокомментировали грядущее выступление Бузовой

22 июля в социальных сетях курорта Яровое появилась новость о концерте Ольги Бузовой на одном из популярных пляжей. Об этом событии организаторы сообщили за два дня до его проведения. Но, как оказалось, это не концерт. Так что же?

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Руководство курорта сообщило altapress.ru о том, что выступление Ольги Бузовой в Яровом не считается полноценным концертом.

«Это будет не концерт, мы их сейчас не проводим. Человек просто заплатит за пребывание на пляже, а там будет музыкальное сопровождение в виде Ольги Бузовой», — рассказали в информационном центре курорта.

Всем, кто купит входной билет на пляж, бесплатно выдадут защитные маски. Кроме того, все сотрудники будут соблюдать необходимые эпидемиологические требования. К ним относится, ношение масок и перчаток, а также обработка территории антисептическими растворами.

Как уверили в информационном центре курорта, территория пляжа очень большая, она способна вместить в себя много людей, поэтому соблюдение социальной дистанции между присутствующими не доставит проблем.

Напомним, выступление Ольги Бузовой в Яровом состоится 24 июля на пляже MALIBU. Входной билет будет стоить 1,5 тыс. рублей.

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