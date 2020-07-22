«Это не концерт!»: на курорте Яровое прокомментировали грядущее выступление Бузовой

Руководство курорта сообщило altapress.ru о том, что выступление Ольги Бузовой в Яровом не считается полноценным концертом.
«Это будет не концерт, мы их сейчас не проводим. Человек просто заплатит за пребывание на пляже, а там будет музыкальное сопровождение в виде Ольги Бузовой», — рассказали в информационном центре курорта.
Всем, кто купит входной билет на пляж, бесплатно выдадут защитные маски. Кроме того, все сотрудники будут соблюдать необходимые эпидемиологические требования. К ним относится, ношение масок и перчаток, а также обработка территории антисептическими растворами.
Как уверили в информационном центре курорта, территория пляжа очень большая, она способна вместить в себя много людей, поэтому соблюдение социальной дистанции между присутствующими не доставит проблем.
Напомним, выступление Ольги Бузовой в Яровом состоится 24 июля на пляже MALIBU. Входной билет будет стоить 1,5 тыс. рублей.