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11 мая 26°C

Бузову затравили за «санитарку в макияже и брюликах» в клипе на военную песню «Журавли»

В соцсетях раскритиковали клип «Журавли», в котором новосибирский блогер Давид Манукян и его возлюбленная Ольга Бузова перепели послевоенную песню, пишет Om1.ru.

Ольга Бузова в клипе "Журавли"
Ольга Бузова в клипе "Журавли"
кадр из видео.

Клип опубликован 9 мая на YouTube-канале DAVA. К утру 11 мая видео посмотрели 923 тыс. раз, при этом клип понравился 56 тыс. зрителям, 16 тысяч человек поставили дизлайки.

«Эта песня для меня важна, как никогда. При каждом исполнение ее слова трогают меня. Она содержит столько смысла… Мы помним! Наши деды смогли, а наша задача не растерять! Обнял вас! С праздником 9 мая!» — объяснил Манукян выбор песни.

Напомним, оригинальная песня появилась в 1969 году. Исполнил ее Марк Бернес, для него композиция стала последней. В песне композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова рассказывают о солдатах, погибших во время военных действий.

В «новой версии» новосибирец Манукян выступает в роли раненого солдата, а Бузова бежит к нему на встречу со слезами на глазах.

При этом в комментариях к видео Бузову раскритиковали за внешний вид.

Несколько претензий: «Оле надо было косметику смыть и ресницы накладные снять, это выглядит просто смешно», «Все хорошо, только цепочку на руке надо было снять», «Ольга, в следующий раз сними браслеты Cartier», «Не думал, что при войне девушки бегали в макияже», «Не только в макияже, но и в сережках из будущего и модной прическе», «Бузова фоном бегает с зелеными прядями, как будто сажей измазана», «Эти белые виниры и наклеенные ресницы. Они совсем уже там ку-ку? Заигрались в блокадников», «Вряд ли деды воевали с такими белыми зубами и в чистой одежде».

Также некоторым зрителям не понравился вокал и актерская игра: «Переигрываете настолько, что смотреть невозможно».

Впрочем, многим клип понравился. Поблагодарили Манукяна и Бузову — за то, что не забывают, а также Гамзатова и Бернеса — за великолепные стихи и проникновенное исполнение, от которого «сердце на минуту замирает».

Ранее жених Ольги Бузовой раздал гречку и туалетную бумагу жителям Москвы.

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