Чашка горячего пластика: как барнаульские кофейни сокращают использование опасных стаканчиков

В формате «кофе с собой» одноразовые стаканчики используются пару минут, а затем выбрасываются. Однако большая часть этих бумажных с виду стаканчиков внутри покрыты специальной пластиковой пленкой, что делает невозможной их переработку. Altapress.ru выяснил, как барнаульские кофейни сокращают использование опасного пластика.

Краткое содержание

Что говорит наука

Существует два вида одноразовых стаканчиков: вощеные и покрытые высокомолекулярными соединениями, например полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой.

Вощеные стаканы покрыты слоем природного воска или парафина, они имеют высокую температуру размягчения при использовании и теоретически хорошо разлагаются.

Ирина Микушина,

кандидат химических наук , доцент кафедры органической химии АлтГУ:

Биоразлагаемые стаканы могут быть сделаны на основе хитозана, органических поликислот. После выполнения своей функции в течение двух часов они сохраняют свои водоотталкивающие свойства, а затем под действием воды, света, солнца и микроорганизмов набухают, переходят в растворимое состояние и утилизируются микроорганизмами. Исследования показывают, что в течение полугода уже начинается процесс трансформации и разложения стаканчиков.

Кофе. CCO

Если же стакан покрыт полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой, процесс переработки его в природе может затянуться на сотни лет. Такие материалы более доступны, из них и изготавливается одноразовая пластиковая посуда.

Ирина Микушина,

кандидат химических наук , доцент кафедры органической химии АлтГУ:

Бумага, конечно, будет быстро разлагаться, а пленка, которая покрывает стакан внутри или снаружи, более длительно. Пластик может разлагаться до 300 лет, в зависимости от величины молекулярной массы и добавок, которые там присутствуют.

Наливают с удовольствием

В зависимости от месторасположения и формата заведения в барнаульских кофейнях ежедневно реализуется от 50 до 400 порций напитков, разливаемых в пластиковые стаканчики.

При этом почти у каждой кофейни есть постоянные клиенты, которые приходят в заведение со своей кружкой.

Кофе. CCO

Мария,

шеф-бариста кофейни City Hall:

Мы очень любим клиентов, которые заботятся об экологии. С удовольствием наливаем кофе в их кружки, разговариваем. У меня у самой есть кружка KeepCup. Это такой мини-термосок, который абсолютно безопасен как при производстве, так и в использовании. Можно оставить его даже на жаре, он не вырабатывает и не переносит в напиток никаких вредных веществ. Мне нравится, я всем советую, экологичный — супер!

В кофейне Kuzina продают многоразовые стаканы из бамбукового волокна и кукурузной муки, которые разлагаются на 75% за два года. Цена одного — 269 рублей. В кофейне нет пластиковых трубочек в свободном доступе — их убрали специально.

Карина,

бариста кофейни Kuzina:

У нас капучинатор не приспособлен под некоторые кружки с узким горлышком, все проливается мимо. Наши постоянные гости уже знают об этом и приходят с подходящими кружками — мы наливаем без проблем. А трубочки мы убрали специально: если они стоят в свободном доступе, их берут все — нужны, не нужны, поэтому даем их только по просьбе.

Кофейня «Черный квадрат» на месте «барнаульского разлома». Анна Зайкова , altapress.ru.

В кофейне «Черный квадрат», по словам владельцев, вся посуда навынос из безопасных материалов. Например, коробки для еды — из картона. А стаканы — биоразлагаемые.

Такие разные: виды термокружек

Легкая пластиковая Пластиковая термокружка — бюджетный вариант, который идеален для холодных напитков. Минус в том, что пластиковый стакан может впитывать запахи и менять вкус, а для горячих напитков не подходит вовсе. Брутальная стальная Термокружки из стали хорошо сохраняют температуру и обладают высокой прочностью. Минус в том, что такие кружки тяжелые. Хрупкая стеклянная Стеклянные имеют, как правило, двойные стенки. Плюс в том, что они не влияют на вкус содержимого, не вступают с ним в реакцию. Стильная керамическая Керамические термокружки подойдут для использования дома или на работе. Крышки на таких кружках не всегда герметичны, их не возьмешь с собой на прогулку или в поход.

В чем выгода похода в кофейню со своей кружкой

В кофейне Tucano coffee делают скидку 10%, если клиент приходит со своей кружкой.

Кофейня. СС0

Михаил,

бариста кофейни Tucano coffee:

Мы всегда рады клиентам, которые приходят со своей кружкой, — наливаем кофе и делаем им скидку 10%. В неделю таких клиентов человек пять бывает стабильно. Термокружки у нас в кофейне продаются как раз с целью, чтобы больше людей двигались в сторону подобных экологичных фишек.

А в FreeMan’s уверяют, что бонус для клиентов — 15% за кофе в свой стакан — должен появиться со дня на день.

Факт По данным американских ученых-океанологов, более 8 млн тонн пластикового мусора ежегодно попадает в Мировой океан. Каждый год пластик убивает 1 млн морских птиц, 100 тыс. млекопитающих и огромное количество рыб.

Нематериальные ценности

Для владельца кофейни Renoir Coffee Романа Камбарова максимальное движение в сторону «экологичных фишек» стало целью.

В Барнауле отпразднуют Международный день кофе. архив кофейни Renoir Coffee

Роман Камбаров,

владелец кофейни Renoir Coffee:

Мы не ведем учет людей, которые приходят в кофейню со своими кружками. Но могу точно сказать, что такие люди есть, и их немало. Конечно, это даже не 20%, но, когда сидишь в кофейне, сразу бросается в глаза, если гостю отдают кофе в его кружке. Нам это нравится, мы в принципе против мусора. Хотелось бы, чтобы город и страна стали чистыми.

Недавно кофейня отказалась от пластиковых соломинок, но гости стали жаловаться — бумажные трубочки не такие удобные.

Роман Камбаров,

владелец кофейни Renoir Coffee:

Мы стали ставить пластиковые и бумажные трубочки, чтобы человек делал выбор сам. Но часто делаем вид, что пластиковые закончились, чтобы их потребление было минимальным. В классическом меню трубочка вообще не нужна. Она никак не улучшит вкус кофе. Это может быть удобно для тех, кто за рулем, или для девушек, которые боятся испортить свой макияж. Кроме того, бумажные трубочки дороже — вместо 20 копеек 1,5 рубля. Но есть вещи важнее, чем деньги.

Кофейня. Бизнес. СС0

Кроме того, Роман задумался о приобретении биоразлагаемых стаканов и крышек в кофейню. Но выяснилось, что в России такую посуду приобрести очень трудно.

Роман Камбаров,

владелец кофейни Renoir Coffee:

Мы попытались приобрести крышки, которые сделаны из бумаги, а не из пластика. Но единственный поставщик, у которого мы могли их приобрести, сказал: «Спроса нет». В нашей стране они никому не нужны. Тогда мы нашли китайскую фабрику, которая производит эти крышки. Но проблема в том, что надо заказывать контейнер разом. Если бы мы их купили, нам хватило бы их на 18 лет. В Новосибирске я познакомился с парнем, который занимается такой одноразовой посудой. Предложили ему приобрести в Китае специальный станок, чтобы производить крышки у нас. Будем надеяться, что все получится.