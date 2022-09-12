12 сентября
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Жизнь

20-часовая очередь: похороны Елизаветы II могут «посоперничать» с траурной церемонией принцессы Дианы

На прощании с королевой Великобритании Елизаветой II ожидается пятимильная очередь, пишет The Times.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Скорбящие смогут посетить здание британского парламента — там будет проходить прощание с августейшей особой.

Время ожидания в очереди может достигнуть 20 часов, сообщает Газета.Ru.

По прогнозам, предстоящие похороны «посоперничают» даже траурной церемонией принцессы Дианы. Напомним, на прощание с леди Ди пришло около 1 млн человек.

Лидеры государств

Между тем приглашенных на похороны Елизаветы II глав государств привезут на автобусах, передает Politico.

Политики не могут воспользоваться автомобилями или вертолетами, а также прибыть в королевство коммерческими рейсами, следует из протокола.

Королеву похоронят 19 сентября в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

Между тем еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы. Чтобы избежать утечки, использовали кодовую фразу «Лондонский мост рухнул».

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