20-часовая очередь: похороны Елизаветы II могут «посоперничать» с траурной церемонией принцессы Дианы

Скорбящие смогут посетить здание британского парламента — там будет проходить прощание с августейшей особой.
Время ожидания в очереди может достигнуть 20 часов, сообщает Газета.Ru.
По прогнозам, предстоящие похороны «посоперничают» даже траурной церемонией принцессы Дианы. Напомним, на прощание с леди Ди пришло около 1 млн человек.
Лидеры государств
Между тем приглашенных на похороны Елизаветы II глав государств привезут на автобусах, передает Politico.
Политики не могут воспользоваться автомобилями или вертолетами, а также прибыть в королевство коммерческими рейсами, следует из протокола.
Королеву похоронят 19 сентября в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.
Между тем еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы. Чтобы избежать утечки, использовали кодовую фразу «Лондонский мост рухнул».