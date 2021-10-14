Часть Барнаула осталась без тепла и горячей воды

14 октября с 9:00 в Барнауле отключили отопление и горячую воду у части потребителей города, напоминают в мэрии.

Под отключение попали 70 многоквартирных домов, 41 частный дом, школа, 4 вуза и ссуза, детский сад, четыре медицинских учреждения, 32 административных здания, две гостиницы и общежитие.

Ранее altapress.ru публиковал список адресов.

Ожидается, что отключение продлится до 20:00 14 октября.

Четыре аварийные бригады проведут работы на ул. Молодежной, 13, пр. Комсомольском, 106а, ул. Пролетарской, 151.

На участках уже проведены земляные работы, определены точные участки для ремонта и характер повреждений.

На время ремонта теплосетей перекрыли для движения крайнюю правую полосу на ул. Молодежной в направлении пр. Ленина.