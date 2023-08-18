18 августа
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Жизнь

Часть домов в Барнауле остались без холодной воды из-за аварии

Повреждение водопровода произошло на ул. Рубусина, в районе дома №39, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

"Росводоканал Барнаул" уже устраняет аварийную ситуацию. Выход воды остановили.

Однако специалистам необходимо провести земляные работы.

Холодное водоснабжение ограничат на ул. Рабочая, 15а-23а, 22а, ул. Логовская, 68-72а, ул. Балабанова, 19-39, 24-36, в пер. Докучаевский, 11, ул. Рубусина, 39-59, 2-72, ул. Новая, 37-59, 40-50д.

Подвоз воды обещают организовать по заявкам. Водоснабжения не будет ориентировочно до 12:00 дня 19 августа.

Ранее началась подготовка к отопительному сезону в Барнауле - почему отключат горячую воду.

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