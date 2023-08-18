18 августа
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Жизнь

Началась подготовка к отопительному сезону в Барнауле - почему отключат горячую воду

В связи с подготовкой к отопительному сезону будет приостановлена работа ТЭЦ-3 в Барнауле. Без горячей воды останется более 300 тыс. горожан. Об этом предупреждает СГК.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Работа ТЭЦ-3 будет приостановлена на четыре дня: с 21 по 24 августа.

Сотрудники СГК будут подготавливать станцию к отопительному сезону. В комплекс работ входят техническое обслуживание оборудования на ТЭЦ, ремонт на тепломагистралях в ее контуре и ПНС.

В связи с этим горячую воду отключат в 987 многоквартирных жилых домах и 134 социальных объектах. Всего под отключения попадут 337 тыс. горожан.

"Часть потребителей ТЭЦ-3 будет получать горячую воду от другого источника – ТЭЦ-2. Наши специалисты проработали возможность переключений для минимизации зоны без ГВС", - сообщают в ведомстве.

В связи с этим более 101 тыс. жителей из контура ТЭЦ-3 останутся с горячей водой. Это 507 многоквартирных жилых домов и 67 социальных объектов.

"Постарались спланировать работы таким образом, чтобы максимально эффективно воспользоваться временем останова и минимизировать технологические отключения в дальнейшем", - отмечают в пресс-службе СГК.

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