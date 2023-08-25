25 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Часть улицы в центре Барнаула перекроют на несколько дней - как будет ходить транспорт

Запрет на движение всех видов транспорта на пересечении пр. Ленина с ул. Брестской начнет действовать 25 августа с 21:00 вечера, передает СГК.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Ограничение продлится до 28 августа. Причина - реконструкция теплосети на ул. Брестской.

В это время изменится движение общественного транспорта.

Так, маршруты №1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144 в сторону пл. Октября будут идти через пр. Ленина, по ул. Молодежной, пр. Комсомольскому, ул. Советской и далее по маршруту.

В обратную сторону - без измнений.

Также на сутки вынужденно перекроют ул. Новоугольную в районе дома №24 - с 16:00 дня 25 августа и на следующие сутки. Там будут устранять повреждение на теплосети.

Ранее работы на нечетной стороне пр. Ленина завершили раньше срока - движение открыли вечером 20 августа. В этот раз в СГК пообещали также постараться закончить работы раньше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость