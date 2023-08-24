На нескольких участках дорог закроют проезд в конце августа и в начале сентября, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год

Так, 25 августа с 19:00 до 22:00 вечере в селе Власиха перекроют проезд по ул. Первомайской от здания №50а, а также 1 сентября - по ул. Новосибирской с 17:30 до 21:00.

С 9:00 утра 29 августа по 15:00 дня 3 сентября перекроют проезд по пр. Социалистическому - от ул. Молодежной до ул. Мерзликина.

С 8:00 утра 1 сентября до 23:00 2 сентября движение будет ограничено от ул. Димитрова до ул. Мерзликина, включая и саму улицу, до переулка Геблера.

С 12:00 дня 1 сентября до 18:00 вечера 3 сентября закроют проезд к площади на ул. Германа Титова, 9 - от ул.Западной 5-й до ул.80 Гвардейской Дивизии.

С 9:00 до 23:00 2 сентября в центре перекроют движение для всех видов транспорта. Подробнее ознакомиться со списком можно ниже.

Список улиц. barnaul.org

2 сентября также перекроют движение по ул. Георгия Исакова - от четной до нечетной стороны ул. Островского - с 13:00 дня до 23:00; в районе площади Дворца культуры "Южный" - с 15:00 дня до 22:30 вечера.

Изменится и схема движения общественного транспорта, ознакомиться с которой можно ниже.

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