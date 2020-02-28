Часть зарплаты забрали у новосибирца, выступившего против строительства храма

Житель Новосибирска Алексей Баранов рассказал « Тайге.инфо » о списании части зарплаты в пользу государства за участие на митинге против строительства храма в Екатеринбурге.

Из зарплаты мужчины в феврале удержали 11 тыс. рублей. Приставы сослались на решение Кировского районного суда Екатеринбурга, вынесенного в июне 2019 года.

Задержали Баранова 16 мая 2019 года, составили протокол по факту «нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

Сибиряк попросил рассмотреть административное дело без него, потому что он был в Екатеринбурге проездом. В итоге заседание суда прошло только 14 июня, мужчину оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Приставы взыскали те самые 10 тысяч и еще тысячу в качестве пени, рассказал житель Новосибирска.

«Вдруг я бы хотел отсидеть 15 суток, а не платить?» — возмущается Баранов, отметив, что деньги списали без предупреждений.

По его мнению, он не нарушил закон. Более того, как он подчеркнул, на митинге сотрудники правоохранительных органов били протестовавших.

Напомним, стихийные акции протеста против строительства храма прошли в Екатеринбурге в мае 2019 года. Жители хотели отстаять сквер, на месте которого хотели возвести религиозное здание.