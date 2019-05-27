Екатеринбургский митрополит сравнил акции против строительства храмов с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом, пишет РБК.

Подобные вызовы, уверен священнослужитель, возникали перед церковью и 100 лет назад, когда «прогремели выстрелы и пролилась кровь» членов царской семьи. В итоге, добавил Кирилл, «убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа». Подобные «исторические ошибки», заверил митрополит, не должны повторяться.

«Те люди, что сегодня в некоторых городах выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями, — заявил также священнослужитель, — это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия. Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание, они поняли, что без православия немыслима сама жизнь нашего Отечества».

Серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Демонстранты выступили против строительства на месте сквера у Театра драмы в центре города храма Святой Екатерины.

Акции сопровождались многочисленными задержаниями (например, в третий день акций, 16 мая, полиция заявляла о 70 задержанных).