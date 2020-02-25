Частные клиники Малышевой «для богатых» предложили национализировать

Напомним, ранее Малышева отметила, что пенсионерам не хватит денег для лечения в ее медцентрах. В ответ Сурайкин предложил все отобрать у ведущей программы «Жить здорово».

«Все частные клиники Малышевой надо национализировать и присоединить к бюджетным медицинским учреждениям», — отметил Сурайкин.

Он также заявил, что телеведущая фактически подтвердила, что обслуживает только высший класс и тем самым нарушила клятву Гиппократа.

Кроме того, коммунист рассказал, что в 2019 году арбитражный суд Москвы нашел в одной из клиник телеведущей нарушения требований при проведении пластических операций.

В завершение политик призвал отстранить от телеэфира Малышеву, поскольку она, по его мнению, в своей программе она скрытно рекламирует свои клиники.

Елена Малышева ( 56 лет) СС0.

В свою очередь Малышева отметила изданию, что ей ничего неизвестно о претензиях Сурайкина.

«Я вообще не понимаю, о чем идет речь, искренне. Поэтому, увы, не смогу это прокомментировать», — заключила она.

Ранее одна из подписчиц Малышевой в Instagram пожаловалась на то, что ее мать-пенсионерка не может попасть на прием кардиолога в одну из клиник телеведущей. Якобы там только консультация врача стоит 20 тыс. рублей, а пенсия матери около 23 тысяч.

В ответ Малышева предложила подписчице заниматься здоровьем матери в бесплатной больнице.