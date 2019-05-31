Частота экстремальных похолоданий увеличится, выяснили ученые

Экстремальные похолодания, которые наблюдаются в течение последних зим, напрямую связаны с глобальным потеплением.

Одно из таких похолоданий наблюдалось в конце января в США — пришли аномальные морозы, снег выпал даже в Лас-Вегасе. В некоторых местах температура упала до минус 53 градусов.

Немецкие ученые Института полярных и морских исследований считают, что высотное струйное течение все реже придерживается курса, параллельного экватору. Вместо этого оно накатывает на Северное полушарие волнообразно, вызывая резкие перепады температур. Летом ослабевающий поток приводит к продолжительным засухам, пишет mail.ru.

«Наше исследование показывает, что изменения в высотном струйном течении, по крайней мере частично, связаны с потерей арктического морского льда. Если ледяной покров продолжит уменьшаться, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, ранее наблюдавшихся в средних широтах, увеличатся», — считает один из исследователей.

Высотное струйное течение — основной воздушный поток над Северным полушарием. Сильный ветер в верхней тропосфере на высоте примерно 10 км может нестись со скоростью до 500 км в час. Он порождается разницей температур между Арктикой и тропиками.

Пятна на Солнце

Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Связь и похолодание

Дальнейшее понижение активности пятен может привести к рекордному похолоданию. Оно также повлияет на работу связи и навигации.