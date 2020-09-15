Чеченцы со смехом помыли ботинки святой водой, а потом «вдруг» решили извиниться

Несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике рядом с православным собором Христа Спасителя в Калининграде и сняли это на видео, который разместил «Подъем» в Telegram -канале.

На кадрах несколько мужчин стоят у фонтана и трут ботинки водой.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит один из них.

Позже один из любителей чистотой обуви пожалел о содеянном и записал видео с извинениями, пишет Lenta.ru. По его словам, он не думал, что это «такая серьезная вода».

«Мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится», — добавил он.

В последнее время в Чечне распространилась практика публичных извинений за различные проступки. В основном это касается личности главы республики Рамзана Кадырова. В случае с православной водой наверняка сыграл «фактор дружбы». Ведь Кадыров неоднократно заявлял, что президент РФ его друг, а главы Чечни — верный солдат. Возможно, молодые уроженцы Чечни впоследствии вспомнили об этом.

Механизм получения извинений

Власти Чечни не заставляют блогеров извиняться. Однако в некоторых случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что по «древним правилам поведения», какими-то словами или поступками он «задевает честь и достоинство чеченского народа». Об этом заявил директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев.

По его словам, человек понимает, и «когда до него доходит, он извиняется».

Реакция на инцидент

Как и ожидалось, история с источником получила продолжение. Всех чеченцев, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео, заставят извиниться, рассказал глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, сообщает «Подъем».

Союз разберется в инциденте у источника святой воды при соборе Христа Спасителя.

«Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно. Мы обязательно разберёмся в этом случае, и я уверен, что больше такого не повторится. Это действительно очень неприятно. Мы узнаем, кто там остальные участники были. Я уверен, что ребята извинятся. Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», — сказал Тапаев.