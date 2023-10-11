Чего следует опасаться на Харитонов день

Традиции Харитонова дня
Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи.
В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.
Что нельзя делать 11 октября
- Выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.
- Собирать ягоды ежевики — можно накликать беду.
- Лучше остерегаться людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.
- Приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям — все пойдет не по плану.
- Заниматься домашними делами — можно навредить дому.
Приметы Дня Харитона
- Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
- Луна в кругах – к засушливому лету.
- Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.
- Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
- Ива инеем покрылась – к долгой зиме.