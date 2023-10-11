11 октября
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Жизнь

Чего следует опасаться на Харитонов день

11 октября в народном календаре отмечен как Харитонов день. Сегодня православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Традиции Харитонова дня

Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи.

В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.

Что нельзя делать 11 октября

  • Выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.
  • Собирать ягоды ежевики — можно накликать беду.
  • Лучше остерегаться людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.
  • Приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям — все пойдет не по плану.
  • Заниматься домашними делами — можно навредить дому.

Приметы Дня Харитона

  • Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.
  • Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.
  • Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
  • Ива инеем покрылась – к долгой зиме.
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