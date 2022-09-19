Чего стоит остерегаться на Михайлов день. Приметы и традиции 19 сентября

Традиции Михайлова дня
В этот день ударяли первые заморозки, получившие название — михайловские утренники. День укорачивался на 5 часов, вечера становились длиннее, а ночи — холоднее.
Также устраивали мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, чтобы разобраться со старыми спорами и обидами. А после, в честь примирения, накрывали стол и устраивали народные гулянья. До сих пор этот день считается очень удачным для примирения.
Что нельзя делать 19 сентября
- Самый главный запрет 19 сентября — нельзя работать в поле. Предки говорили, что за работу «Бог накажет».
- Нельзя мыть голову, потому что можно смыть весь ум.
- Стоит отложить крупные приобретения — они могут оказаться хуже, чем кажутся.
- Нежелательно ходить в лес, а то можно самого черта встретить.
Приметы Михвйлово чуда
- Листья с березы не осыпались — зимние месяцы будут холодными.
- Если погода теплая, то осень будет долгой.
- Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.
- Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.
- Вечером синие облака на небе — к перемене погоды.