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Жизнь

Чего стоит остерегаться на Михайлов день. Приметы и традиции 19 сентября

19 сентября на Руси отмечали Михайлов день. Также этот праздник известен как «Михайлово чудо» в честь двух чудес, которые сотворил Архистратиг Михаил. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Традиции Михайлова дня

В этот день ударяли первые заморозки, получившие название — михайловские утренники. День укорачивался на 5 часов, вечера становились длиннее, а ночи — холоднее.

Также устраивали мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, чтобы разобраться со старыми спорами и обидами. А после, в честь примирения, накрывали стол и устраивали народные гулянья. До сих пор этот день считается очень удачным для примирения.

Что нельзя делать 19 сентября

  • Самый главный запрет 19 сентября — нельзя работать в поле. Предки говорили, что за работу «Бог накажет».
  • Нельзя мыть голову, потому что можно смыть весь ум.
  • Стоит отложить крупные приобретения — они могут оказаться хуже, чем кажутся.
  • Нежелательно ходить в лес, а то можно самого черта встретить.

Приметы Михвйлово чуда

  • Листья с березы не осыпались — зимние месяцы будут холодными.
  • Если погода теплая, то осень будет долгой.
  • Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.
  • Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.
  • Вечером синие облака на небе — к перемене погоды.
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