Чего стоит остерегаться на Михайлов день. Приметы и традиции 19 сентября

19 сентября на Руси отмечали Михайлов день. Также этот праздник известен как «Михайлово чудо» в честь двух чудес, которые сотворил Архистратиг Михаил. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Михайлова дня

В этот день ударяли первые заморозки, получившие название — михайловские утренники. День укорачивался на 5 часов, вечера становились длиннее, а ночи — холоднее.

Также устраивали мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, чтобы разобраться со старыми спорами и обидами. А после, в честь примирения, накрывали стол и устраивали народные гулянья. До сих пор этот день считается очень удачным для примирения.

Что нельзя делать 19 сентября

Самый главный запрет 19 сентября — нельзя работать в поле. Предки говорили , что за работу «Бог накажет».

что за работу «Бог накажет». Нельзя мыть голову , потому что можно смыть весь ум.

потому что можно смыть весь ум. Стоит отложить крупные приобретения — они могут оказаться хуже , чем кажутся.

чем кажутся. Нежелательно ходить в лес , а то можно самого черта встретить.

Приметы Михвйлово чуда