Человечество приближается к своей гибели. Шойгу назвал причину грядущего конца света

Туши кроликов жгут топливо
Глава Минобороны уверен, что люди используют запредельное количество ресурсов. Потребительство, по его словам, перерастает в «безумную гонку».
Сергей Шойгу,
министр обороны России:
Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти 10 кроликов?!
Чем больше, тем хуже
Шойгу уверен: нерациональное распределение ресурсов может нанести Земле и ее жителям непоправимый вред.
Министр вспомнил своего деда-охотника, который не добывал в тайге мяса с избытком.
«Он не видел в этом смысла. Зверей становилось бы меньше, а съесть больше мяса не получилось бы. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее глава Минобороны выступил с предложением перенести столицу России в Сибирь.