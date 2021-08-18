Человечество приближается к своей гибели. Шойгу назвал причину грядущего конца света

Министр обороны России и президент Русского географического сообщества Сергей Шойгу заявил, что человечество приближается к гибели. Виной этому — неразумное потребление.

Туши кроликов жгут топливо

Глава Минобороны уверен, что люди используют запредельное количество ресурсов. Потребительство, по его словам, перерастает в «безумную гонку».

Сергей Шойгу,

министр обороны России:

Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти 10 кроликов?!

Кролик. архив ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка»

Чем больше , тем хуже

Шойгу уверен: нерациональное распределение ресурсов может нанести Земле и ее жителям непоправимый вред.

Министр вспомнил своего деда-охотника, который не добывал в тайге мяса с избытком.

Ружье. Оружие. СС0

«Он не видел в этом смысла. Зверей становилось бы меньше, а съесть больше мяса не получилось бы. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее глава Минобороны выступил с предложением перенести столицу России в Сибирь.