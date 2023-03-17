17 марта
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Жизнь

Человечеству предсказали бессмертие

Инженер по разработке искусственного интеллекта (ИИ) в Google Рэймонд Курцвейл поделился пугающими прогнозами, которые могут сбыться в ближайшие 7 лет.

Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Pixabay.com

Он заявил, что к 2029 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности, что приведет к людскому бессмертию.

Эксперт считает, что в ближайшие 6−7 лет ИИ пройдет тест Тьюринга, который доказывает наличие разума. Простыми словами, компьютер достигнет человеческого уровня интеллекта.

К 2030 году ученые научатся подключать мозг человека к облачному сервису. Тогда людской разум будет находиться сразу в двух состояниях — реальном и цифровом.

Работу системы обеспечат нанороботы — крошечные роботы из нитей ДНК, плавающие в капиллярах мозга. Слияние нанороботов и мозга приведет к человеческому бессмертию.

Об эксперте

На счету Рэймонда сотни сбывшихся прогнозов, которые казались невозможными и слишком «сказочными».

Так, в 1990 году он предсказал — компьютер обыграет человека в шахматы до 2000-х годов. Он сообщил, что в 21 веке человечество перейдет к беспроводным технологиям, интернет будет вездесущим, а люди будут ходить с маленькими черными «кирпичиками». Видимо, тогда Курцвейл имел в виду смартфоны.

Одним из ложных прогнозов стала теория о том, что к 2009 году человечество полностью перейдет на беспилотное авто.

Цифры

В 2010 году эксперт проанализировал свои предсказания за 20 лет. Из 147 прогнозов полностью верными оказались 115.

Между тем в России снимают первый сериал по сценарию нейросети. Искусственный интеллект самостоятельно генерирует основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.

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