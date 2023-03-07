7 марта
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Кино и ТВ

В России снимают первый сериал по сценарию нейросети

В России начали съемку сериала «Сидоровы» по сценарию нейросети, сообщают РИА Новости.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Телеканал СТС снимает сериал по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox.

Искусственный интеллект самостоятельно генерирует основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.

Сериал расскажет историю среднестатистической семьи Сидоровых: глава семейства с супругой, теща, зять и сын. Жанр сериала — комедия.

Главные роли исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко. Режиссер проекта — Сергей Знаменский.

Ранее о панках из культовой группы «Король и Шут» сняли страшную сказку.

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