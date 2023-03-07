В России снимают первый сериал по сценарию нейросети

Телеканал СТС снимает сериал по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox.
Искусственный интеллект самостоятельно генерирует основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.
Сериал расскажет историю среднестатистической семьи Сидоровых: глава семейства с супругой, теща, зять и сын. Жанр сериала — комедия.
Главные роли исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко. Режиссер проекта — Сергей Знаменский.
Ранее о панках из культовой группы «Король и Шут» сняли страшную сказку.