5 июля
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Жизнь

Человечище на Пикетище. Что делали нарядные милиционеры и кришнаиты в Сростках — исторический фоторепортаж altapress.ru

В преддверии «Шукшинских дней на Алтае» altapress.ru нашел в архиве фоторепортаж 2010 года. Жара, море людей, бронзовые ноги и милиция (а не полиция) — каким все было тогда показываем в этом материале.

Шукшинский фестиваль, Сростки, 25 июля 2010 год.
Шукшинский фестиваль, Сростки, 25 июля 2010 год.
Олег Богданов

Перед началом итогового концерта на Пикете транслировали радийные записи: «Александр Карлин читает Шукшина», «Владимир Рыжков читает Шукшина» и тому подобное. Тем временем собравшиеся фотографировались у нагретого на солнце памятника и пытались найти своих спутников: «Я у левой ноги Шукшина! Приходите!».

Пару раз в тексте нашего корреспондента появляются загадочные «нарядные милиционеры». Они проверяют сумки гостей, нет ли там алкоголя: выпивать на чтениях уже было нельзя.

В 2010 году на фестиваль приехали «известные и неизвестные» артисты и режиссеры: Алексей Петренко, Лариса Малеванная, Владимир Толоконников, Константин Одегов, Юрий Шиллер и другие.

Алексей Петренко, прочитав отрывок из «Тараса Бульбы» заявил, что это не Пикет, а «Пикетище», а Шукшин — «человечище».

На пути с горы поток людей встретили кришнаиты в индийских одеждах, поющие мантры «почему-то на частушечный мотив».

Шукшинский фестиваль, Сростки, 25 июля 2010 год.
Шукшинский фестиваль, Сростки, 25 июля 2010 год.
Олег Богданов

Насколько сильно с тех пор изменились «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках в этом году можно оценить в итоговый день — 22 июля. Подробная программа фестиваля — здесь.

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