"Человек больной, ему там скучно". Кто разносит слух о браке вдовы Юрия Шатунова с его директором

Однако сам Кудряшов этот слух быстро опроверг.

По его словам, все права на творчество артиста принадлежат только жене Юрия Шатунова.

Также он отметил, что Разину просто нечем заняться.

"Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ну ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается" — заявил в разговоре с KP.RU Аркадий Кудряшов.