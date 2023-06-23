Вдова Шатунова в годовщину его смерти обратилась к поклонникам певца

Светлана Шатунова поблагодарила фанатов певца и назвала его легендой нескольких поколений. Об этом она написала в Telegram-канале артиста.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи ровно год назад. На момент смерти ему было 49 лет.

В годовщину смерти вдова певца поблагодарила поклонников за то, что они не забывают Юрия, слушают его песни и сохраняют память о нем.

Светлана назвала Шатунова не только великим артистом, но и любимой миллионами легендой четырех поколений. Также она отметила, что при жизни Юрий был прекрасным мужем и отцом.

"Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым... И свет его души будет с нами навечно", — написала она.

Ранее стало известно, что вечера памяти Юры Шатунова пройдут по всей стране.