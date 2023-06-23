23 июня
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Жизнь

Год без "Белых роз". Вечера памяти Юры Шатунова пройдут по всей стране

В Москве состоится панихида на Троекуровском кладбище — прошел год со дня смерти звездного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ему было 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов.
Юрий Шатунов.
https://vk.com/shatunovyuriy

Поклонники приедут в столицу из разных городов России, чтобы почтить память кумира. Также вечер памяти Юрия Шатунова состоится в Барнауле — в парке "Арлекино". Встреча поклонников — в 18:00.

Проклятье

Год назад уход певца вновь напомнил поклонникам о якобы существующем проклятье группы — еще до смерти Шатунова из жизни ушли более 10 человек, так или иначе причастных к поп-коллективу.

Хиты и популярность

Шатунов обрел популярность в составе группы «Ласковый май» в середине 80-х.

Юрий воспитывался тогда в оренбургском интернате, где познакомился с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Так началась его творческая карьера.

Группа обрела бешеный успех на просторах Советского Союза и собирала стадионы.

Шатунов пел основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».

В 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».

"Белые розы"

Пожалуй, самым популярным и любимым до сих пор стал хит "Белые розы". И поклонники Шатунова вновь принесут эти цветы на вечера памяти кумира.

Мнение

Между тем Лолита и Леонид Агутин резко высказались о творчестве «Ласкового мая». По словам Агутина, «профессиональные люди» таких песен не создают. Милявская же добавила, что это «...фанера. Еще и фальшивая».

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