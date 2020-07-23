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Жизнь

65 человек на Алтае заразились коронавирусом после вечеринки в кафе

В Шебалинском районе Республики Алтай в кафе села Черга решили устроить вечеринку. В итоге коронавирусом заболели уже 65 человек, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кафе в Республике Алтай.
Кафе в Республике Алтай.
04.rospotrebnadzor.ru

Расследуя вспышку в районе, специалисты установили, что все заболевшие имеют отношение к празднованию торжества.

Деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в санитарную службу уведомление о возобновлении деятельности, не разработан план мероприятий по обеспечению безопасных условий.

«В результате в списке заболевших лица, осуществляющие деятельность в кафе, участники торжества, а также их родные и близкие, в числе которых дети и люди преклонного возраста», — сообщили в ведомстве.

Кафе временно закрыли, возбудили административное производство.

Специалисты говорят, что эта ситуация наглядно демонстрирует насколько «заразна» инфекция. Запрет на массовые мероприятия нужен для того, чтобы не допустить подобных массовых случаев заболевания.

На 22 июля число инфицированных на 100 тыс. населения в республике составляет 617. Для примера, в Алтайском крае — этот показатель 342, в Новосибирской области — 300, в Кемеровской области — 109.

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