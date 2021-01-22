15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за 24 часа

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки не изменилось — 389, из них 115 человек на ИВЛ.
В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 956 человек, 853 пациента с диагнозом вирусная пневмония.
803 коечных места находятся в резерве.
Всего в крае число заболевших COVID-19 составляет 37 316 человек. Выздоровели всего 33 277, умерло 1 827 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 52,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 14,
- Славгород — 7,
- Новоалтайск, Локтевский район — по 5 заболевших,
- Павловский район — 4,
- Алейск, Белокуриха, Заринск Благовещенский, Заринский, Егорьевский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Баевский, Бийский, Быстроистокский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Романовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже 1 043 699 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 7021 за минувшие сутки.