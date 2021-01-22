15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за 24 часа

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 192 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 153 пациента, 15 человек, как и днем ранее , умерли. Об этом 22 января сообщили в региональном оперштабе.

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки не изменилось — 389, из них 115 человек на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 956 человек, 853 пациента с диагнозом вирусная пневмония.

803 коечных места находятся в резерве.

Всего в крае число заболевших COVID-19 составляет 37 316 человек. Выздоровели всего 33 277, умерло 1 827 человек.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru

Новые случаи

Барнаул — 52,

Бийск — 15,

Рубцовск — 14,

Славгород — 7,

Новоалтайск , Локтевский район — по 5 заболевших,

Локтевский район — по 5 заболевших, Павловский район — 4,

Алейск , Белокуриха , Заринск Благовещенский , Заринский , Егорьевский , Калманский , Косихинский , Краснощековский , Кулундинский , Рубцовский , Тальменский , Чарышский районы — по 3 заболевших,

Белокуриха Заринск Благовещенский Заринский Егорьевский Калманский Косихинский Краснощековский Кулундинский Рубцовский Тальменский Чарышский районы — по 3 заболевших, Алейский , Алтайский , Бурлинский , Волчихинский , Каменский , Мамонтовский , Новичихинский , Петропавловский , Поспелихинский , Ребрихинский , Родинский , Советский , Топчихинский , Усть-Калманский , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Алтайский Бурлинский Волчихинский Каменский Мамонтовский Новичихинский Петропавловский Поспелихинский Ребрихинский Родинский Советский Топчихинский Усть-Калманский Шипуновский районы — по 2 заболевших, Баевский , Бийский , Быстроистокский , Завьяловский , Змеиногорский , Ключевской , Кытмановский , Михайловский , Немецкий национальный , Панкрушихинский , Первомайский , Романовский , Солонешенский , Табунский , Тогульский , Третьяковский , Троицкий , Угловский , Хабарский , Целинный , Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже 1 043 699 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 7021 за минувшие сутки.