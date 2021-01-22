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Коронавирус
Жизнь

15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за 24 часа

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 192 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 153 пациента, 15 человек, как и днем ранее, умерли. Об этом 22 января сообщили в региональном оперштабе.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки не изменилось — 389, из них 115 человек на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 956 человек, 853 пациента с диагнозом вирусная пневмония.

803 коечных места находятся в резерве.

Всего в крае число заболевших COVID-19 составляет 37 316 человек. Выздоровели всего 33 277, умерло 1 827 человек.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

Новые случаи

  • Барнаул — 52,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 14,
  • Славгород — 7,
  • Новоалтайск, Локтевский район — по 5 заболевших,
  • Павловский район — 4,
  • Алейск, Белокуриха, Заринск Благовещенский, Заринский, Егорьевский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Баевский, Бийский, Быстроистокский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Романовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже 1 043 699 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 7021 за минувшие сутки.

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