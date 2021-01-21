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Жизнь

15 коронавирусных больных умерло за день в Алтайском крае

195 новых случаев заболевания COVID-19 вновь подтвердилось за сутки в Алтайском крае, сообщил 21 января оперативный штаб. Выздоровело 153 пациента, умерло 15 человек.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

На два человека за сутки увеличилось число тяжелых больных с коронавирусом — теперь их 389. 115 пациентов на аппаратах ИВЛ (+2 за сутки).

На лечении в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1 943 человека, вирусную пневмонию лечат у 876 пациентов.

795 коечных мест находятся в резервном фонде.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в крае составляет 37 124 человека. Выздоровели всего 33 124 человека. Умерло 1 812.

Новые случаи

  • Барнаул — 50,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 13,
  • Заринск — 9,
  • Славгород — 7,
  • Локтевский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Завьяловский, Змеиногорский, Кулундинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Каменский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Смоленский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Ключевской, Панкрушихинский, Петропавловский, Советский, Тюменцевский, Целинный район — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирус обследовали 1 037 151 человека. 7 187 тестов с учетом повторных исследований провели за минувшие сутки.

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