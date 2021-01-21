15 коронавирусных больных умерло за день в Алтайском крае

195 новых случаев заболевания COVID-19 вновь подтвердилось за сутки в Алтайском крае, сообщил 21 января оперативный штаб. Выздоровело 153 пациента, умерло 15 человек.

На два человека за сутки увеличилось число тяжелых больных с коронавирусом — теперь их 389. 115 пациентов на аппаратах ИВЛ (+2 за сутки).

На лечении в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1 943 человека, вирусную пневмонию лечат у 876 пациентов.

795 коечных мест находятся в резервном фонде.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в крае составляет 37 124 человека. Выздоровели всего 33 124 человека. Умерло 1 812.

Новые случаи

Барнаул — 50,

Бийск — 15,

Рубцовск — 13,

Заринск — 9,

Славгород — 7,

Локтевский , Шипуновский районы — по 5 заболевших,

Шипуновский районы — по 5 заболевших, Алейск , Яровое , Благовещенский , Егорьевский , Краснощековский , Поспелихинский , Топчихинский районы — по 4 заболевших,

Яровое Благовещенский Егорьевский Краснощековский Поспелихинский Топчихинский районы — по 4 заболевших, Завьяловский , Змеиногорский , Кулундинский , Ребрихинский , Родинский , Рубцовский , Табунский , Третьяковский районы — по 3 заболевших,

Змеиногорский Кулундинский Ребрихинский Родинский Рубцовский Табунский Третьяковский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Алейский , Бурлинский , Волчихинский , Калманский , Каменский , Кытмановский , Мамонтовский , Немецкий национальный , Новичихинский , Романовский , Смоленский , Тогульский , Угловский , Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,

Алейский Бурлинский Волчихинский Калманский Каменский Кытмановский Мамонтовский Немецкий национальный Новичихинский Романовский Смоленский Тогульский Угловский Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Алтайский , Быстроистокский , Залесовский , Ключевской , Панкрушихинский , Петропавловский , Советский , Тюменцевский , Целинный район — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирус обследовали 1 037 151 человека. 7 187 тестов с учетом повторных исследований провели за минувшие сутки.