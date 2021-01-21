15 коронавирусных больных умерло за день в Алтайском крае

На два человека за сутки увеличилось число тяжелых больных с коронавирусом — теперь их 389. 115 пациентов на аппаратах ИВЛ (+2 за сутки).
На лечении в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1 943 человека, вирусную пневмонию лечат у 876 пациентов.
795 коечных мест находятся в резервном фонде.
Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в крае составляет 37 124 человека. Выздоровели всего 33 124 человека. Умерло 1 812.
Новые случаи
- Барнаул — 50,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 13,
- Заринск — 9,
- Славгород — 7,
- Локтевский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Завьяловский, Змеиногорский, Кулундинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Каменский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Смоленский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Ключевской, Панкрушихинский, Петропавловский, Советский, Тюменцевский, Целинный район — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирус обследовали 1 037 151 человека. 7 187 тестов с учетом повторных исследований провели за минувшие сутки.