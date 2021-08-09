46 человек с ковидом умерло в Алтайском крае за выходные

В тяжелом состоянии находится 771 пациент, из которых 243 на ИВЛ.
Всего в госпиталях с диагностированным коронавирусом лечатся 2 996 человек и 527 с вирусной пневмонией.
В резервном фонде остаются свободными более тысячи коечных мест.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 64 575 человек, выздоровели всего 50 044 человек, умерло 4 166 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 94,
- Бийск — 49,
- Новоалтайск — 11,
- Бийский район — 9,
- Завьяловский район — 8,
- Косихинский район — 7,
- Рубцовск, Змеиногорский, Павловский районы — по 6 заболевших,
- Алейск, Баевский, Романовский районы — по 5 заболевших,
- Камень-на-Оби, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.