46 человек с ковидом умерло в Алтайском крае за выходные

За сутки 8 августа в Алтайском крае у 273 человек подтвердился коронавирус. Вылечились 144 пациента, 20 человек умерло, сообщили в оперштабе. Сутками ранее скончалось 26 человек .

В тяжелом состоянии находится 771 пациент, из которых 243 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с диагностированным коронавирусом лечатся 2 996 человек и 527 с вирусной пневмонией.

В резервном фонде остаются свободными более тысячи коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 64 575 человек, выздоровели всего 50 044 человек, умерло 4 166 пациентов.

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