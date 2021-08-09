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Жизнь

46 человек с ковидом умерло в Алтайском крае за выходные

За сутки 8 августа в Алтайском крае у 273 человек подтвердился коронавирус. Вылечились 144 пациента, 20 человек умерло, сообщили в оперштабе. Сутками ранее скончалось 26 человек.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

В тяжелом состоянии находится 771 пациент, из которых 243 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с диагностированным коронавирусом лечатся 2 996 человек и 527 с вирусной пневмонией.

В резервном фонде остаются свободными более тысячи коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 64 575 человек, выздоровели всего 50 044 человек, умерло 4 166 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 94,
  • Бийск — 49,
  • Новоалтайск — 11,
  • Бийский район — 9,
  • Завьяловский район — 8,
  • Косихинский район — 7,
  • Рубцовск, Змеиногорский, Павловский районы — по 6 заболевших,
  • Алейск, Баевский, Романовский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.
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